Готовил наркотики: немецкий рэпер потерял половину черепа из-за взрыва (видео)

Спустя три года после инцидента репер Dr. Knarf впервые записал видеообращение к поклонникам.

Немецкий рэпер Dr. Knarf, настоящее имя которого Нико Бреннер, потерял половину черепа в результате взрыва в нарколаборатории.

Об этом сообщает Daily mail.

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Инцидент произошел еще в феврале 2017 года в городе Кельн. В лаборатории взорвалась смесь бутана и высококонцентрированного экстракта конопли. Взрывная волна выбросила рэп-исполнителя из помещения.

Нико Бреннер получил 40% ожогов тела. Поскольку его мозг сильно отек, медикам пришлось вырезать половину черепа артиста.

Спустя три года после инцидента Dr. Knarf записал видеообращение к поклонникам. Артист опубликовал его на своей странице в Facebook.

Рэпер рассказал, что провел несколько месяцев в коме. В течение этого времени у Бреннера произошло четыре сердечных приступа, а одна сторона его тела была парализована. Также он добавил, что выздоровление было долгим и мучительным. Впрочем, он начал заново учиться ходить и записал новый альбом.