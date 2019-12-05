США ввели санкции против членов российской хакерской группы

За информацию, которая приведет к поимке преступников, обещана награда в размере 5 млн долларов.

Министерство юстиции США ввело санкции против российских хакеров из группы Evil Corp, которых оно обвиняет в хищении с помощью изощренной вредоносной программы не менее 100 млн долларов почти в 40 странах.

Помимо Evil Corp, штрафные меры приняты еще против шести фирм и 17 физических лиц, говорится в сообщении, выложенном на сайте американского Минюста в четверг, 5 декабря, передает dw.com.

Имущество этих организаций и лиц, которое может находиться в США, замораживается. Гражданам США и американским компаниям запрещено вести дела с ними. Иностранцы, ведущие дела с находящимися под санкциями лицами и фирмами, также рискуют попасть под штрафные меры. Министерство юстиции США объявило награду в размере 5 млн долларов за информацию, которая приведет к поимке хакеров.

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"Принятые скоординированные меры имеют целью остановить масштабную кампанию фишинга, оркестрованную этой российской хакерской группой", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. В сообщении американского Минюста утверждается, что глава Evil Corp Максим Якубец поддерживает связи с российским правительством. Это является свидетельством того, что "правительство РФ рекрутирует киберпреступников для своих злокозненных целей", указывается в документе.

В сообщении Минюста также говорится, что в США выдвинуты обвинения против Якубца и другого россиянина - Игоря Турашева. По данным властей США, Evil Corp с 2015 года ведет через электронную почту масштабную кампанию фишинга, распространяя троян Dridex. Если получатель нажимает на линк или вложение в инфицированном электронном послании, то на его компьютер устанавливается Dridex, который собирает данные о логинах к банковским аккаунтам и другую конфиденциальную информацию.

Эти данные Evil Corp затем использует для перевода денег на счета, подконтрольные этой хакерской группе. Кампания фишинга была направлена в основном против США и Великобритании. За несколько лет хакерам удалось перевести на свои счета не менее 100 млн долларов, "хотя вероятно, что реальная сумма их незаконных доходов значительно больше", отмечается в сообщении Минюста США.