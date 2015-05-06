В России насчитали 550 тысяч украинских уклонистов

Глава ФМС РФ Константин Ромодановский заявил, что в России от призыва скрывается более полумиллиона граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом Ромодановский заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Всего из Украины у нас сейчас находится 2 миллиона 500 тысяч человек. Причём 550 тысяч человек – это граждане Украины, которые, видимо, скрываются на территории России от участия в боевых действиях на территории Украины. 970 тысяч – это граждане, прибывшие к нам в экстренном массовом порядке с территорий юго-востока. Из них более 500 тысяч имеют разрешение на временное проживание и временное убежище, что позволяет им работать на территории Российской Федерации, мы не требуем разрешительных документов", - сказал Ромодановский.

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Как ранее сообщал УНИАН, 28 января этого года Федеральная миграционная служба РФ заявила о готовности «беспрепятственно продлевать» гражданам Украины срок пребывания на территории РФ «на период внутриукраинского кризиса».

26 января президент РФ Владимир Путин предложил увеличить для граждан Украины призывного возраста срок пребывания в России, чтобы они могли уклоняться от мобилизации.

«Кстати говоря, многие люди уже уклоняются от мобилизации, стараются к нам переехать, пересидеть здесь какое-то время», - сказал Путин. По его словам, в соответствии с нормами закона граждане Украины не могут находиться на территории РФ более 30 суток (согласно двухсторонним соглашениям, граждане Украины могут находиться на территории РФ 90 суток – УНИАН), они возвращаются – их цап и туда посылают".

Справка УНИАН. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 апреля, общее количество людей, которые покинули свои дома в результате конфликта на востоке Украины, превысило 2 миллиона.

Больше половины из них, как следует из данных ООН, в настоящее время находятся в других регионах Украины. Почти 660 тысяч человек официально зарегистрировались в России, еще 81 тысяча - в Беларуси.