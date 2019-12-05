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Трамп назвал "посмешищем" доклад демократов по импичменту

00:07, 05 декабря 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Также Трамп вновь выразил возмущение по поводу того, что очередные слушания были назначены на время его отсутствия в США, передает Голос Америки.

В докладе, который представил во вторник Комитет по разведке Палаты представителей, утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию в попытке воспрепятствовать Конгрессу. Доклад будет использован законодателями как основа для возможного выдвижения официальных обвинений в отношении президента.

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"Этот доклад не заслуживает внимания", - сказал Трамп, выступая в среду на саммите НАТО в Уотфорде.

Он добавил, что благодаря процессу импичмента республиканцы еще больше сплотились вокруг него.

"Любят ли они на самом деле нашу страну?", - задался вопросом президент, по-видимому, имея в виду демократов.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена в сентябре, из-за разговора президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы считают, что Трамп пытался давить на украинского лидера в собственных политических интересах.

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Теги: #президент США#Дональд Трамп#Импичмент Трампу#палата представителей США