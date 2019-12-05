Трамп назвал "посмешищем" доклад демократов по импичменту

Президент США заявил, что расследование в деле об импичменте сплотил республиканцев.

Президент США Дональд Трамп назвал "посмешищем" составленный демократами доклад по вопросу об импичменте.

Также Трамп вновь выразил возмущение по поводу того, что очередные слушания были назначены на время его отсутствия в США, передает Голос Америки.

В докладе, который представил во вторник Комитет по разведке Палаты представителей, утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию в попытке воспрепятствовать Конгрессу. Доклад будет использован законодателями как основа для возможного выдвижения официальных обвинений в отношении президента.

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"Этот доклад не заслуживает внимания", - сказал Трамп, выступая в среду на саммите НАТО в Уотфорде.

Он добавил, что благодаря процессу импичмента республиканцы еще больше сплотились вокруг него.

"Любят ли они на самом деле нашу страну?", - задался вопросом президент, по-видимому, имея в виду демократов.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена в сентябре, из-за разговора президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы считают, что Трамп пытался давить на украинского лидера в собственных политических интересах.