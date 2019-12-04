В результате тайфуна на Филиппинах погибли 17 человек - СМИ

Из-за непогоды вынуждены были эвакуироваться около полумиллиона человек.

В результате тайфуна "Каммури" на Филиппинах погибли 17 человек.

Как сообщает Bloomberg, местная власть оценивает убытки сельского хозяйства лишь в нескольких пострадавших районах Филиппин в 15,7 млн долларов.

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Закрытыми остаются участки 12 дорог и три моста, а из домов вынуждены эвакуироваться около полумиллиона человек.

"Каммури" - это уже 20-й тайфун, который обрушился на Филиппины в 2019 году.