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В результате тайфуна на Филиппинах погибли 17 человек - СМИ

10:09, 04 декабря 2019
Мир
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На Филиппинах бушует тайфун "Каммури" / Фото: REUTERS

Как сообщает Bloomberg, местная власть оценивает убытки сельского хозяйства лишь в нескольких пострадавших районах Филиппин в 15,7 млн долларов.

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Закрытыми остаются участки 12 дорог и три моста, а из домов вынуждены эвакуироваться около полумиллиона человек.

"Каммури" - это уже 20-й тайфун, который обрушился на Филиппины в 2019 году.

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Теги: #Филиппины#тайфун