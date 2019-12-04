В результате тайфуна на Филиппинах погибли 17 человек - СМИ
10:09, 04 декабря 2019Мир
6 0
Из-за непогоды вынуждены были эвакуироваться около полумиллиона человек.
На Филиппинах бушует тайфун "Каммури" / Фото: REUTERS
В результате тайфуна "Каммури" на Филиппинах погибли 17 человек.
Как сообщает Bloomberg, местная власть оценивает убытки сельского хозяйства лишь в нескольких пострадавших районах Филиппин в 15,7 млн долларов.
Читайте такжеПо меньшей мере 10 человек погибли в результате наводнен на востоке Японии
Закрытыми остаются участки 12 дорог и три моста, а из домов вынуждены эвакуироваться около полумиллиона человек.
"Каммури" - это уже 20-й тайфун, который обрушился на Филиппины в 2019 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter