Обвинение попросило смертную казнь для Джохара Царнаева

Об этом в среду, 13 мая, сообщает в своем твиттере корреспондент радиостанции «Голос Америки» Фатима Тлисова, пишет Дождь.

Тлисова отметила, что государственный обвинитель плакал от начала до конца своей речи, и его голос срывался до всхлипов.

Теракт у финишной черты Бостонского марафона произошел 15 апреля 2013 года. Тогда с интервалом в 12 секунд произошли два взрыва, жертвами которых стали три человека. Более 280 человек получили ранения разной степени тяжести.

Читайте такжеСуд признал Царнаева виновным в организации заговора с использованием оружия массового уничтожения

Джохара Царнаева признали виновным в применении оружия массового поражения против физических лиц, повлекшем смерть. Его брат Тамерлан, предположительно являвшийся идеологом теракта, погиб при задержании.

Приговор Царнаеву означает пожизненное заключение или смертную казнь.