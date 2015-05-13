Обвинение попросило смертную казнь для Джохара Царнаева

23:40, 13 мая 2015
Мир
1792 0

Обвинение попросило приговорить к смертной казни Джохара Царнаева, в апреле 2015 года признанного виновным по делу о теракте на Бостонском марафоне. 

instamood.livejournal.com

Об этом в среду, 13 мая, сообщает в своем твиттере корреспондент радиостанции «Голос Америки» Фатима Тлисова, пишет Дождь.

Тлисова отметила, что государственный обвинитель плакал от начала до конца своей речи, и его голос срывался до всхлипов.

Теракт у финишной черты Бостонского марафона произошел 15 апреля 2013 года. Тогда с интервалом в 12 секунд произошли два взрыва, жертвами которых стали три человека. Более 280 человек получили ранения разной степени тяжести.

Читайте такжеСуд признал Царнаева виновным в организации заговора с использованием оружия массового уничтожения

Джохара Царнаева признали виновным в применении оружия массового поражения против физических лиц, повлекшем смерть. Его брат Тамерлан, предположительно являвшийся идеологом теракта, погиб при задержании.

Приговор Царнаеву означает пожизненное заключение или смертную казнь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter