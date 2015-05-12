Белый дом: США пока не видят вариантов возвращения России в G8
22:09, 12 мая 2015Мир
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США пока не видят возможностей для возвращения России в ”Большую восьмерку”
США пока не видят вариантов возвращения России в G8
Об этом заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает РИА Новости.
”На данный момент это трудно представить”, - сказал он.
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”Большая восьмерка” превратилась в ”семерку” после того, как страны G7 в 2014 году собрались без участия России в Брюсселе. Такое решение было принято после аннексии Крыма Россией. В настоящее время в ”группу семи” входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.
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