Белый дом: США пока не видят вариантов возвращения России в G8

Об этом заявил во вторник официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает РИА Новости.

”На данный момент это трудно представить”, - сказал он.

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”Большая восьмерка” превратилась в ”семерку” после того, как страны G7 в 2014 году собрались без участия России в Брюсселе. Такое решение было принято после аннексии Крыма Россией. В настоящее время в ”группу семи” входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.