цей матеріал доступний українською

ГБР обменялось опытом со Службой спецрасследований Литвы

11:25, 26 ноября 2019
Мир
27 0
Фото: Facebook

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook

- В нашем деле важно постоянно развиваться, поэтому команда ГБР продолжает перенимать лучший мировой опыт в ведении расследований. Встреча в Вильнюсе была не просто информативной, но и полезной с прикладной точки зрения. Мы поделились с литовскими коллегами своим опытом и наработками, рассказали, как создавали ГБР и чего нам удалось достичь за 1,5 года его работы. Взамен получили ценные инсайты о методах работы и следственных подходах, применяемых в Евросоюзе в целом и в Службе спецрасследований Литовской Республики в частности, - прокомментировала Варченко. 

Она также отметила, что в прошлом ГБР уже имела опыт эффективного международного сотрудничества во время задержания разветвленной преступной группировки, производившей контрафактные табачные изделия, контрабандой переправлявшей их в ЕС для дальнейшего сбыта. Поэтому, по мнению Варченко, сотрудничество ГБР и западных спецслужб в дальнейшем положительно скажется на эффективной борьбе с коррупцией в регионе.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter