Медведев заявил, что отношения России и ЕС зависят от Украины

При этом российский премьер пригрозил, что если санкции со стороны Евросоюза сохранятся, то и Россия сохранит свои контрсанкции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что отношения России и Евросоюза могут улучшиться, если урегулирование «внутреннего» конфликта в Украине «продвинется вперед».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Финляндии Антти Ринне.

«Если удастся продвинуться вперед, прежде всего, самой Украине в урегулировании ее внутреннего конфликта, может быть, наши отношения с ЕС, который поставил это в зависимость, станут лучше. Если не удастся продвинуться вперёд, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго», - отметил Медведев.

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При этом он подчеркнул, что «при этих условиях можно жить и развиваться».

«Безусловно, сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами Евросоюза гораздо важнее, чем отношения с ЕС в целом», - добавил российский премьер.

Справка УНИАН. Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Также весной 2014 года РФ начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.