Евросоюз продлил санкции против России из-за отравления Скрипаля

Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия.

Евросоюз продлил на год санкции против физических и юридических лиц, которые ответственны за применение или производство химического оружия, включая меры в отношении четырех россиян в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передает ТСН.

"Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия. Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр - главная организация сирийского режима по разработке химического оружия", - отмечается в заявлении.

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Напомним, первый пакет санкций в отношении России был введен в августе 2018 года. Они включали в себя запрет на поставки в РФ товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной отрасли, а также на кредиты и предоставление России финансовой помощи.

5 марта 2018 года стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания обвинила в отравлении Россию. Осенью правоохранительные органы страны обнародовали фото и имена подозреваемых - ими оказались россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider подтвердило, что они - сотрудники российских спецслужб Чепига и Мышкин. В феврале 2019 стало известно имя третьего подозреваемого в отравлении.