Reuters: тысячи непальцев бегут из Катманду из-за афтершоков
11:21, 27 апреля 2015Политика
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Тысячи непальцев начали покидать столицу страны Катманду в понедельник, напуганные сильными афтершоками (повторные толчки после землетрясения - ред.) после разрушительного землетрясения, которые не прекращаются уже два дня, и нехваткой еды и воды.
REUTERS
Дороги, ведущие из миллионного города, до отказа наполнены людьми, которые пытаются поймать автобус или попутную машину, сообщает Reuters.
Огромные очереди из желающих покинуть Катманду сформировались в местном аэропорту.
Читайте такжеНа Эвересте погиб топ-менеджер Google и еще двое американцев - ГосдепартаментМного местных жителей спят на улице после землетрясения или из-за того, что их дома разрушены, либо из-за страха афтершоков.
По последним данным, количество погибших из-за землетрясения в Непале, Индии, Китае и Бангладеш превысило 3300 человек. На связь до сих пор не выходят 83 гражданина Украины, которые находились в Непале.
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