Reuters: тысячи непальцев бегут из Катманду из-за афтершоков

Дороги, ведущие из миллионного города, до отказа наполнены людьми, которые пытаются поймать автобус или попутную машину, сообщает Reuters.

Огромные очереди из желающих покинуть Катманду сформировались в местном аэропорту.

Читайте такжеНа Эвересте погиб топ-менеджер Google и еще двое американцев - ГосдепартаментМного местных жителей спят на улице после землетрясения или из-за того, что их дома разрушены, либо из-за страха афтершоков.

По последним данным, количество погибших из-за землетрясения в Непале, Индии, Китае и Бангладеш превысило 3300 человек. На связь до сих пор не выходят 83 гражданина Украины, которые находились в Непале.