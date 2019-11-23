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В Малайзии задержали судно с украинцами – СМИ

11:22, 23 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает The Star.

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«Все 23 членов экипажа задержали, поскольку они не смогли показать администрации порта разрешение на вход. Все задержанные – россияне и украинцы в возрасте от 21 до 68 лет», – заявили в управлении морской полиции Малайзии.

Двух членов экипажа передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела.

Дело расследуют по статье о незаконной якорной стоянке. Мужчинам грозит штраф в 100 тысяч юаней или лишение свободы на 2 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины заявляет об освобождении пятерых украинских туристов, которые случайно пересекли границу из Непала в Индию.

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Теги: #корабли#Малайзия#моряки