В Малайзии задержали судно с украинцами – СМИ
11:22, 23 ноября 2019Мир
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Двух членов экипажа передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела.
Иллюстрация REUTERS
На восточном прибрежные Джохора (Малайзия) полиция задержала судно с 23 членами экипажа – гражданами Украины и России.
Об этом сообщает The Star.
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«Все 23 членов экипажа задержали, поскольку они не смогли показать администрации порта разрешение на вход. Все задержанные – россияне и украинцы в возрасте от 21 до 68 лет», – заявили в управлении морской полиции Малайзии.
Двух членов экипажа передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела.
Дело расследуют по статье о незаконной якорной стоянке. Мужчинам грозит штраф в 100 тысяч юаней или лишение свободы на 2 года.
Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины заявляет об освобождении пятерых украинских туристов, которые случайно пересекли границу из Непала в Индию.
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