Трамп назвал Украину третьей в мире по коррупции и объяснил вмешательство Джулиани

Американский президент считает, что его адвокат лучше справится с дипломатией в отношении Украины, потому что он «лучший борец с преступностью за 50 лет».

Президент Дональд Трамп объяснил, почему он использует своего личного адвоката Руди Джулиани в работе над политикой в отношении Украины. Этот вопрос лежит в центре процесса импичмента, запущенного демократами в Палате представителей. По словам Трампа, у Джулиани замечательная репутация в борьбе с преступностью.

При этом, как пишет Reuters, американский президент назвал Украину коррумпированной страной. Трамп сделал свои комментарии через день после финального слушания показаний по делу о его импичменте. В ходе процесса были разоблачено его сомнительное решение передать Джулиани – частному лицу без формальной должности в администрации – чрезвычайно большую роль в формировании политики США в отношении Украины.

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Ключевым вопросом остается, почему Трамп использовал личного адвоката в такой ответственной работе, а не традиционные правительственные каналы. Во время слушаний действующие и бывшие чиновники Белого дома и дипломаты выражали обеспокоенность деятельность Джулиани. В частности, его попытками заставить Украину начать два расследования, которые могут навредить политическим оппонентам Трампа.

По словам американского президента, Украина коррумпирована. А Джулиани – правильная кандидатура, чтобы вести дела с ней.

«Он в определенной степени икона в этой стране по двум причинам. Он лучший мэр в истории Нью-Йорка. И он лучший борец с преступностью за, возможно, последние 50 лет», - сказал Трамп.

«Он также мой друг и замечательный человек. Приходится иметь дело с коррумпированной страной. Джулиани получил полномочия за свою репутацию. Когда Руди Джулиани едет туда, а ты слышишь, что страна коррумпирована, это много значит», - сказал Трамп.

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Он также подчеркнул, что США не могут давать большие суммы денег, которые потом «будут украдены и отправятся на чужие банковские счета».

«Украина известна как третья самая коррумпированная страна мира», - сказал он.

Издание напоминает, что Украина в индексе Transparency International за 2018 год была на 120 месте из 180. Она набрала 32 балла из 100. Этот индекс часто учитывается компаниями в международном бизнесе.