В США завершились публичные показания в деле об импичменте Трампу (видео)

Политические обозреватели уверены, что после всех показаний, которые услышали в Конгрессе, для импичмента Трампа все еще мало доказательств.

Открытые показания в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу завершились.

Последнем слово предоставили сотруднику посольства США в Украине Дэвиду Холмсу и бывшему чиновнику, советнику президента по вопросам России и Украины Фионе Хилл, говорится в сюжете ТСН.

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Оба пытались доказать, что по слухам, что якобы Украина вмешивалась в американские выборы, стоит инспирированная россиянами ложь, которую активно распространяли российские спецслужбы.

«Некоторые из вас в Комитете, кажется, верят, что не только Россия и ее спецслужбы вмешивались в американские выборы, что это как-то делала и Украина. Это вымышленный нарратив, который придумали и распускают россияне», – заявила Хилл.

В то же время, по словам Холмса, он лично слышал, как Трамп громко спросил телефоном у Сондленда, готов ли Зеленский начать расследование дела Burisma.

«Он собирается провести расследование?», – спросил Трамп. Сондленд ответил, что Зеленский сделает все, что тот попросит, и буквально заглядывает вам в рот» («loves your ass»).

Политические обозреватели уверены, что после всех показаний, которые услышали в Конгрессе, для импичмента Трампа все еще мало доказательств.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Трампау в связи с высказанными в адрес Трампа обвинениями в том, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп называет расследование «охотой на ведьм», указывая на расшифровку его второго телефонного разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона.