В Турции умер приговоренный к пожизненному заключению бывший президент страны
01:05, 10 мая 2015Мир
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Летом 2014 года Эврен был признан виновным в совершении преступлений против государства.
Эврен совершил государственный переворот в 1980 году / Фото УНИАН
В Турции на 98-м году жизни скончался бывший президент страны генерал Кенан Эврен, приговоренный к пожизненному заключению за организацию военного переворота 1980 года.
Об этом пишет Русская служба ВВС.
Генерал Эврен, ставший президентом после переворота, до 2010 года был неприкасаемым лицом.
Летом 2014 года Эврен был признан виновным в совершении преступлений против государства и лишен воинского звания.
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