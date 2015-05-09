Экс-президент Египта Мубарак приговорен к 3 годам тюрьмы

Египетский суд в ходе повторного рассмотрения дела приговорил бывшего президента страны Хосни Мубарака и двух его сыновей к трем годам по делу о коррупции, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Речь идет о так называемом «деле о дворцах». По версии следствия, Мубарак и два его сына присвоили 125 миллионов египетских фунтов (около 18 млн долл) государственных средств, выделенных на ремонт президентских дворцов.

В мае прошлого года Мубарак был приговорен по «делу о дворцах» к трем годам колонии, а его сыновья получили по 4 года тюрьмы, однако затем приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр.