Посол США в ЕС: Пенс знал о давлении на Украину через блокирование помощи

Сам американский вице-президент отрицает, что хоть когда-либо говорил с послом об Украине.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд в начале сентября сказал вице-президенту Майку Пенсу, что его тревожит привязка американской военной помощи для Украины к открытию украинской стороной расследований, которые требует Дональд Трамп.

Об этом пишет CNN со ссылкой на сегодняшние показания Сондленда во время открытого слушания по делу об импичменте. Сам Пенс ранее отказывался говорить, знал ли он о такой связи. Однако, он подчеркивал, что в собственных разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским никогда не связывал помощь и расследование против Джо Байдена.

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«Я могу сказать вам лишь то, что знаю. И я знаю лишь то, что стенограмма разговора президента Трампа с президентом Зеленским демонстрирует, что не было никакого обмена услугами», - говорил Пенс.

Теперь, после показаний Сондленда, он тоже отрицает, что когда-либо говорил с дипломатом о помощи для Украины.

«Вице-президент никогда не разговаривал с Гордоном Сондлендом о расследовании против Байденов, Burisma или других условиях разблокирования финансовой помощи для Украины, основанных на потенциальных расследованиях», - сказал глава администрации Пенса Марк Шорт.

«Этого якобы обсуждения, которое вспомнил посол Сондленд, никогда не было», - добавил он.