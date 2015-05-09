Борьба с дождями на праздники в этом году будет стоить России почти $8 миллионов
11:31, 09 мая 2015Мир
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Россия потратит $7,77 миллиона на распыление йодистого серебра, чтобы предотвратить дожди на праздники.
REUTERS
Об этом в своем Twitter сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на AFP.
$7,770,000 are being spent by Russia to prevent rain from spoiling holidays like Victory Day pic.twitter.com/D5z2IM1jZB
— RFE/RL (@RFERL) May 9, 2015
"Россия тратит $7 770 000 на то, чтобы дождь не испортил праздников, в частности Дня Победы", - сказано в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что три района Подмосковья зальет дождями с угольной пылью и йодистым серебром в случае разгона облаков на 9 мая в столице России.
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