Кремль отравит Подмосковье химическим дождем ради парада на 9 мая

Об этом сообщает «Русская служба новостей» со ссылкой на военного метеоролога, ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

«Если авиация поработает в северо-западном направлении — это Можайск, Волоколамск, Клин и Дмитров, отбомбят их реагентами, то облачность над Москвой полностью очистится. В этих городах брызнет умеренным дождем, но это спасет столицу от ливней на 9 мая», — сказал он.

Тишковец объяснил, что для разгона облаков используется углеводородный порошок.

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«Над облаком проходит авиация, распыляет порошок, и эти частички, попадая в облако, становятся конденсатом, и осадки из облака быстрее выпадают, чем положено. В плане экологии это нехорошо, если в Подмосковье дачникам выпадет дождь с угольной пылью и йодистым серебром, это наносит определенный вред», — сказал он.

Ранее Метеобюро России предупредило о вероятном разгоне облаков в Москве на День Победы. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в этом году на разгон облаков могут потратить почти 430 млн рублей.