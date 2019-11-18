В американском супермаркете устроили стрельбу

По предварительным данным, стрелок, одетый в черную одежду, расстрелял автомобиль на парковке.

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в сетевом магазине Walmart в американском городе Дункан, штат Оклахома.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Инцидент случился утром в понедельник, 18 ноября. По предварительным данным, стрелок, одетый в черную одежду, расстрелял автомобиль на парковке.

Полицейские обнаружили тела мужчины и женщины внутри автомобиля и еще одно тело – возле автомобиля. Стрелок был среди погибших.

«Как обычно, мы принимаем все меры предосторожности, чтобы защитить сотрудников всех учреждений и школьников. В настоящее время все школы закрыты», - прокомментировали ситуацию в полиции города.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в доме в Сан Диего Калифорнии погибли пять членов семьи, из них – трое детей. Еще один ребенок ранен.