В Калифорнии расстреляли семью: пятеро погибших, еще один ребенок – в больнице

Двух мальчиков медики пытались спасти, но тщетно.

В результате стрельбы в доме в Сан Диего Калифорнии погибли пять членов семьи, из них – трое детей. Еще один ребенок ранен.

Читайте такжеВ Техасе неизвестный открыл стрельбу на студенческой вечеринке: двое погибших (фото, видео)Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что 5-летнего мальчика, 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину нашли мертвыми внутри дома. Мальчиков пяти и девяти лет доставили в больницу, но спасти их не удалось. 11-летнего мальчика также госпитализировали, он перенес операцию.

Подозревают, что стрелял один из погибших членов семьи. Полиция не уточнила, кто именно, сославшись на то, что расследование еще продолжается. Также непонятно, была ли его гибель самоубийством.

Как ранее сообщал УНИАН, в больнице штата Калифорния скончался 16-летний подозреваемый в стрельбе в средней школе.