Süddeutsche Zeitung: Макрону придется объяснить свою любовь к России перед разговором об Украине

Лидеру Франции нужно ответить на вопрос, почему он изменил подход к Кремлю, который продолжает кровопролитие на украинской территории.

Президент Франции Эммануэль Макрон вдруг полюбил Москву и теперь хочет провести саммит на тему войны в Украине. Но что изменилось в политике Владимира Путина? Французскому лидеру придется ответить на несколько вопросов.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Если кому-то когда-то приходилось спорить с Макроном, одну вещь можно сказать наверняка: французский президент необидчив. Когда он баллотировался на высший государственный пост в 2017 году, его российский коллега Владимир Путин принял меры, чтобы не позволить 39-летнему французу победить. В частности, он натравил на него хакеров. Но это не стало причиной вражды между ними. Наоборот. Макрон стал самым усердным адвокатом Путина в Европе.

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Это все вписывается в политику «сделок», к которой Европа уже привыкла в отношениях с Дональдом Трампом. Макрон тоже ценит этот подход. Французские «сделки» более элегантны и менее агрессивны, чем американские. Но все вытекает из того, что и Макрон, и Трамп считают себя умными руководителями своих стран.

Президент Франции руководит своей страной на основе всего, чему он научился у экономики, а не политики. Оставаться гибким и действовать эффективно – это базовые принципы, которыми Макрон описывает свою политику. Именно в соответствии с ними он принимает свои решения. В делах внешней политики он описывает свои платы чрезвычайно открыто. Французский лидер хочет сделать Евросоюз независимой военной силой, таким образом заполнив пробелы, которые появляются во времена, когда США отворачиваются от союзников. Эту цель кажется легче реализовать, если ее поддержит Россия. По логике Макрона и согласно его риторике, такой подход можно обозначить как «эффективный».

Поэтому остается вопрос гибкости. Перед европейскими выборами Макрон выбрал кампанию, в которой существует только хорошее и плохое. В категории плохого оказались националистические партии и соперники нынешнего французского правительства: от Марин Ле Пен до премьера Венгрии Виктора Орбана.

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Менее чем год назад Макрон назвал венгерского премьера «главным врагом ЕС». Это, наверное, прозвучало для венгерской стороны как похвала. Потому что Орбан теперь называет французского президента "интеллектуалом и ключевой политической фигурой", с которой он хочет убедить Польшу строить тесные отношения с Путиным.

Ощутимых результатов изменения курса Макрона по России пока нет. В пятницу Елисейский дворец объявил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский прибудут в декабре в Париж, чтобы при посредничестве Франции и Германии вновь попытаться покончить с войной на Востоке Украины. Это звучит обнадеживающе. Но в то же время нет никаких конкретных признаков того, что подход Путина к Украине изменился.

Когда Макрон и Путин встретились летом, журналист спросил президента Франции, как он собирается поддерживать народ России, который российский автократ все больше лишает основных прав. Макрон ответил на это длинным «лирическим отступлением» о дружбе Франции и России во времена Екатерины II. Однако, в сегодняшней ситуации, которая сложилась в мире, речь идет не об умалении исторического величия Москвы. Народам России и Украины не нужно, чтобы французский президент защищал их философов и писателей. Им нужен кто-то, кто защитит их свободу.