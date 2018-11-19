ЕС начал путь к созданию европейской армии

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен отметила, что ЕС начал совершать "шаги на пути к созданию европейской армии".

Совет ЕС в составе министров иностранных дел и министров обороны стран-членов ЕС утвердил в понедельник, 19 ноября, обновленный перечень проектов в рамках постоянного структурного сотрудничества (PESCO) в области совместной политики безопасности и обороны Европейского Союза.

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Как передает DW.com, речь идет о 17 новых проектах, которые посвящаются подготовке личного состава, в том числе и работников спецслужб, развития оборонных возможностей, разработке новых систем оружия, а также повышению сухопутной, морской и воздушной боеготовности. "Это шаги на пути к созданию европейской армии", - пояснила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен (Ursula von der Leyen) после встречи министров в Брюсселе.

PESCO устанавливает рамки для осуществление странами ЕС совместных оборонительных и проектов по безопасности. Оборонное сотрудничество между государствами Евросоюза Совет ЕС основал в декабре 2017 года. Первые 17 проектов PESCO, в частности в сферах тренировки, развития новых возможностей и операционной готовности, были утверждены 6 марта 2018 года.