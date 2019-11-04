Новая "нормандская встреча": в Кремле объяснили, чего ждет Путин

Пресс-секретарь Путина заверил, что российский лидер готов к любым встречам в нормандском формате.

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с лидерами Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» в условиях срочной необходимости.

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Как сообщает российское агентство ТАСС, такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире канала «Россия-1».

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.

Напомним, 1 ноября Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина, Франция и Германия готовы к встрече лидеров "нормандской четверки", но встреча зависит от России.

По словам Пристайко, определение даты проведения встречи лидеров "нормандского формата" больше зависит от российской стороны, ведь Украина выполняет достигнутые договоренности.

Он напомнил, что этими договоренностями было признание "формулы Штайнмайера" и разведение сил на трех участках - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороныы Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться в связи с обстрелами боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

Сегодня в штабе ООС предупредили, что заявления оккупантов относительно намерений 4 ноября начать процесс разведения сил и средств в Петровском Донецкой области являются провокацией.