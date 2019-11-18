Рейтинг президента Путина падает - опрос

Снижение доли симпатизирующих Путину россиян директор "Левада-центра" Лев Гудков связывает с разочарованием в курсе президента РФ. В первую очередь, речь идет о пенсионной реформе.

В настоящее время к президенту России Владимиру Путину относятся с симпатией 24% россиян, показал недавний опрос "Левада-центра", результаты которого газета "Ведомости" опубликовала в воскресенье, 17 ноября. Таким образом, по сравнению с 2017 годом доля симпатизирующих главе государства респондентов снизилась на восемь процентов.

По информации газеты "Ведомости", такой же показатель (24 %) был у Путина в октябре 2011 года, незадолго до начала протестов на Болотной площади. Для сравнения: самый низкой доля симпатизирующих Путину россиян была в марте 2013 года: 18 %, отмечает издание.

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В целом 32 % респондентов сообщили, что "испытывают к Путину симпатию или восхищение", следует из опроса. При этом в 2017 году доля людей, описавших свое отношение к президенту РФ именно так, была на 10 % выше. В то же время работу Путина на посту президента России сегодня одобряют 70 % опрошенных, сообщает "Левада-центр".

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, ядро сторонников Владимира Путина - это женщины, люди из провинции и россияне старшего возраста. Снижение количества симпатизирующих президенту РФ респондентов социолог связывает с разочарованием в его курсе, в особенности в связи с пенсионной реформой.

"Основа отношения к Путину - это не безусловная симпатия, а нейтральное, индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении", - цитирует газета "Ведомости" слова Гудкова.

Как свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", с антипатией и отвращением к Путину относятся по 3% россиян.