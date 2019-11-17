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Во время протестов в Иране погибли уже 25 человек - СМИ

16:13, 17 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Как сообщает издание, около 25 человек погибли за прошедшие двое суток в иранских городах в результате стычек в ходе демонстраций протеста против резкого повышения цен на топливо.

Официальных комментариев иранских властей по данному поводу пока не поступало.

Как сообщал УНИАН, в Иране сразу в нескольких городах люди повыходили на улицы из-за подорожания бензина. 

Демонстрации начались из-за пятничного решения президента Ирана Хасана Рухани о сокращении субсидий на бензин для финансирования поддержки бедного населения государства. Иранский бензин остается одним из самых дешевых в мире, но при этом цены подскочили на 50%, как минимум до 15 тысяч риалов (0,45 доллара США) за литр.

На фоне протестов в стране отключили мобильную связь и интернет.

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Теги: #ситуация в Иране#протесты в Иране