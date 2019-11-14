Бойня в Благовещенске: СМИ нашли вероятный Youtube-канал стрелка, он оставил послание (видео)

Автор видео говорит о том, что никто не смог бы остановить трагедию – ни полиция, ни родители.

Пользователи паблика MDK обнаружили предполагаемый Youtube-канал Данила Засорина, который открыл стрельбу по своим одногруппникам в колледже российского Благовещенска. Видео с канала перепостили несколько российских СМИ.

Читайте такжеПоявилось фото стрелка, устроившего бойню в российском колледже

Как сообщает TJournal, последнее видео на канале опубликовано 13 ноября. Автор ролика говорит о том, что никто не смог бы остановить его, и сравнивает свою ситуацию с печально известной стрельбой в американской школе «Колумбайн». По его мнению, тогда школьникам, которые жаловались на мысли об убийствах, не помогли, а «просто прописали какие-то таблетки» и выпустили на улицы.

Отмечается, что на аватаре канала стоит фото одного из стрелков в «Колумбайн» Дилана Клиболда.

Автор видео в ролике рассказал, что прекратил общение со своим единственным другом, который фактически спивается. Он хотел бы вернутся во времена школы или детского сада, когда «все было просто».

«Если бы я сейчас позвонил [другу] Даньке, я бы ему сказал: «Завтра это произойдёт». Ну и что бы он сделал? Позвонил бы в полицию? Зная нашу полицию, они бы просто положили трубку. Позвонил бы моим родителям? Я бы им профессионально нап***дел, что Данька бесится.

Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдёт. Поэтому думайте в эту сторону. Ещё, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас», – отмечает он.

В ролике от 20 сентября появляется юноша, похожий на Даниила Засорина. В видео он учится стрелять из ружья.

Напомним, студент Даниил Засорин устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска (Россия). Парень открыл огонь из дробовика по сверстникам.

Всего он сделал 5 выстрелов. Один погибший, стрелок покончил с собой. Двое студентов ранены.

СМИ пишут, что причиной стрельбы в колледже в российском Благовещенске могла стать месть за девушку. По словам однокурсников расстрелявшего своих одногруппников Данила Засорина, его близкую подругу изнасиловали в одной из аудиторий.