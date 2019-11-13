цей матеріал доступний українською

Трамп приписал своей дочери создание 14 миллионов рабочих мест

00:26, 13 ноября 2019
Мир
47 0
Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает Mediaite.

В «Обещании американским рабочим» Трамп рассказал, что изначально, два с половиной года назад, целью его дочери было создание 500 тысяч кадровых мест, однако к настоящему времени она дошла до отметки в 14 миллионов. При этом президент отметил, что профессиональную подготовку работников на эти места обеспечивают крупнейшие мировые компании, так как государство не способно на это.

Читайте такжеПолитолог предположил, в случае чего Трампа могут отправить в отставку

Американская общественность отнеслась к заявлению президента скептически. В своем аккаунте в Twitter писатель Джеймс Фаллоус отметил противоречие между заявлением Трампа и статистикой, которая свидетельствует об увеличении количества рабочих мест в США на 6 миллионов за последние три года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#Иванка Трамп