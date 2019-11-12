В Дубае затопило крупнейший ТРЦ в мире (видео)

На размещенных в сети кадрах видно, как мощный поток дождевой воды льется с потолка.

Крупнейший в мире торгово-развлекательный центр Dubai Mall затопило из-за затяжных ливней.

Видеозапись инцидента опубликовало издание Mirror.

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На кадрах видно, как мощный поток дождевой воды льется с потолка. В результате потопа один из выходов центра оказался заблокирован, однако туристы продолжали совершать покупки.

Местные власти подтвердили информацию о том, что Dubai Mall пострадал в результате природных катаклизмов.

«Мы работаем над тем, чтобы локализовать все протечки. Торговый центр по-прежнему открыт для гостей», - отметили в пресс-службе правительства Дубая.

Dubai Mall, расположенный в коммерческом центре Дубая, занимает территорию в более 1,2 миллиона квадратных метров. В состав комплекса входят тематический парк под крышей, самый крупный в мире крытый «золотой рынок» с 220 магазинами, «остров моды» с магазинами элитных брендов, ледовый каток олимпийских размеров, а также один из самых больших океанариумов.

В США из-за весеннего паводка вода вышла из берегов реки Миссисипи и затопила прилегающие города.