Австрийскому полковнику, который шпионил в пользу России, грозит 10 лет тюрьмы

Установлено, что офицер получил около 300 тысяч евро в обмен на свои услуги.

Полковника армии Австрии обвиняют в шпионаже в пользу России, продолжавшемся на протяжении не менее 25 лет.

Как сообщает Радио Свобода, ему грозит до 10 лет заключения.

Прокуроры города Зальцбург 8 ноября сообщили, что 71-летний мужчина, которого идентифицировали как Мартина М., по версии следствия, работал на Государственное разведывательное управление России с 1993 года.

Он, по данным прокуратуры, предоставлял российской разведке подробную информацию о системах вооружения Австрии, а также военные данные.

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«Расследование выявило интеграцию ответчика в структурированную, управляемую государством сеть агентов», - говорится в заявлении офиса прокурора.

Установлено, что офицер получил около 300 тыс. евро в обмен на свои услуги. Полученные сведения он передавал при помощи зашифрованных писем или спутниковой связи.

Австрийские правоохранители задержали мужчину в 2018 году в тот момент, когда он получил задание от, как предполагают в прокуратуре, своего куратора.