Rzeczpospolita: Врачи из Украины не хотят работать в Польше

Упрощение процедуры подтверждения дипломов не убеждает медиков работать в Польше, они едут на Запад.

Президент Беларуси Александр Лукашенко советует польской власти вместо переманивания белорусских врачей позаботиться о своих. А деятели Союза украинцев Польши деликатно намекают, что у украинских медиков тоже есть более привлекательные направления для эмиграции.

Предложенного в законопроекте о профессии врача и дантиста упрощения процедуры признания дипломов медицинских специалистов из-за пределов Евросоюза может не хватить, чтобы закрыть нехватку кадров в польских больницах, — пишет Rzeczpospolita.

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Министерство здравоохранения Польши добавило к закону о врачебной профессии положение о признании права временного исполнения профессиональных обязанностей для дипломированных врачей из-за пределов ЕС, которые еще не подтвердили свое образование в стране. Как пояснила пресс-секретарь министерства Сильвия Вонджик, такое временное право будет ограничено перечнем разрешенных профессиональных обязанностей. Оно будет действовать только пять лет. Также она добавила, что врач из стран, которые не входят в ЕС, должен будет пройти практический курс обучения, длящийся не дольше чем 12 месяцев. На практике, директор медицинского заведения сможет нанять, например, хирурга из Украины или Беларуси и позволить ему ассистировать при операциях.

Такие изменения возмутили польских врачей. Доктор Ярослав Билинский из Окружного союза врачей в Варшаве подчеркнул, что они были внесены в законопроект без ведома его организации.

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Председатель Союза украинцев в Польше Петр Тыма признает, что кризис и война в Украине заставляют граждан задуматься об эмиграции. Но специалисты все чаще выбирают Великобританию, Германию, Канаду, США, а также страны Азии.

«Польша имеет преимущество ввиду языка, близости и понимания рынка. Но врачи из Украины чаще думают о работе в частных клиниках, нацеленных на обслуживание украинских иммигрантов, которых здесь достаточно много», - сказал Тыма.

«Предложения государственных больниц им не кажутся привлекательными. Я бы не рассчитывал на приток врачей из Украины на польский рынок труда», - добавил он.