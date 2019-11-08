Политолог предположил, в случае чего Трампа могут отправить в отставку

По мнению политолога, Дональда Трампа могут отправить в отставку в случае, если вдруг случится нечто неординарное – "например, Трамп скажет что-то неприятное в адрес кого-то из видных республиканцев".

Если в рядах республиканской партии США не произойдет раскола, прежде всего речь идет о Сенате, то вероятность импичмента президенту Дональду Трампу крайне невелика.

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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"Но, если вдруг случится нечто неординарное – например, Трамп скажет что-то неприятное в адрес кого-то из видных республиканцев, – все может быть", – говорит политолог.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.