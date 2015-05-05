Братьям Навальным присудили престижную правозащитную премию

"Премия вручается людям, которые противостоят тоталитаризму, отстаивая идеи демократии, верховенства закона и прав человека. Цель премии – привлечь внимание к борцам с антидемократическими режимами и жертвами политических репрессий", - говорится в сообщении на сайте организации, пишет Русская служба ВВС.

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Члены "Платформы" в этом году отдали свои голоса за братьев Навальных "в знак признания их личного мужества и борьбы за основные демократические свободы и ценности".

"Платформа европейской памяти и совести" была создана 14 октября 2011 года в Праге на встрече премьер-министров стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии). "Платформа" объединяет 48 государственных и частных институтов из 18 стран (13 стран-членов ЕС, а также Украины, Молдавии, Исландии, Канады и США). Члены организации ставят своей задачей борьбу с экстремизмом, нетерпимостью и антидемократическими движениями.

Церемония награждения пройдет 6 мая в Будапеште.

Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, известен своими расследованиями в отношении бизнеса и имущества высокопоставленных российских чиновников.

Также Навальный требует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН против коррупции о введении в уголовный кодекс состава преступления – "незаконное обогащение" в отношении должностных лиц. Эта инициатива набрала 100 тысяч голосов россиян, но во власти поддержки не нашла.

Братья Навальные не смогут присутствовать на церемонии. Алексей Навальный не имеет права покидать страну, Олег находится в колонии общего режима, отбывая наказание по так называемому делу Ив Роше.