Washington Post: Волкер советовал Украине не помогать Трампу

Бывший специальный представитель США в Украине в своих показаниях рассказал, как его удивил разговор американского президента с украинским коллегой.

Бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер играл центральную роль в американо-украинских переговорах при участии нового украинского президента прошлым летом. В своих показаниях в рамках процесса импичмента он рассказал, что знал об усилиях адвоката президента США Рудольфа Джулиани по продвижению теорий о том, как бывший вице-президент Джозеф Байден помогал своему сыну в Украине.

Когда Волкер прочитал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, он был удивлен, что американский президент тоже поднял эту тему. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на текст показаний Волкера. Американский дипломат отметил, что это было «крайне неудачно» для политики США в Украине, которая помогает американской стороне стратегически противостоять России. Ведь таким образом Киев оказывался в эпицентре американской избирательной кампании 2020 года.

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Украинскую сторону поставили перед выбором между нынешним президентом США и потенциальным будущим президентом страны. По словам Волкера, требование открыть расследование в отношении Байдена затмевало все, что на самом деле было нужно Украине, а именно помощь в борьбе с коррупцией и российским влиянием, а особенно помощь в войне с российскими силами на украинской территории.

«Это создало проблему, в которой все, что мы пытались сделать для развития двусторонних отношений, для укрепления нашей поддержки для Украины, укрепления позиций против России теперь было втянуто во внутренние политические дебаты США, внутренний политический дискурс, который затмевал все. И я считаю, что это чрезвычайно обидно для нашей политики в отношении Украины», - сказал Волкер.

«Просьба к президенту Украины работать с Генпрокурором США, как вы видите, стала подрывной для нашей внутренней политики», - добавил он.

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«Я согласился с украинской стороной, что ей не стоит выступать с заявлением с упоминанием о Байденах и о 2016 годе. На самом деле я сказал им ничего не делать, дождаться назначения собственного Генпрокурора. Лучше работать над важными вопросами, такими как помощь в безопасности», - сказал Волкер в отношении требования Трампа, чтобы Киев официально заявил об открытии расследования против компании, на которую работал сын Джозефа Байдена.

Washington Post отмечает, что специальный представитель Трампа в Украине был настолько встревожен давлением Джулиани, что он призывал украинцев ничего не делать. Это особенно интересное свидетельство о том, чего американский президент хотел от Украины.