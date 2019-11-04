"Он же чекист": российский политтехнолог указал на хитрость Путина в его преступлениях

Путин старается не оставлять на себя компромат, отметил политтехнолог.

Президент РФ Владимир Путин смог бы избежать приговора в Гаагском трибунале, поскольку вряд ли лично отдавал приказы убивать.

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Такое мнение в интервью изданию «Обозреватель» выразил политтехнолог и автор книги "Путинбург" Дмитрий Запольский.

"Он же чекист, понимает, что его тоже слушают и что он тоже под контролем у своего же окружения. Зачем оставлять на себя компромат? Есть же специально обученные люди в свите", - считает он.

"Предъявить Путину обвинение в Гааге вряд ли удастся. Он будет оправдан при любой современной юридической системе. Путину даже выгодно создание некоего трибунала, который длился бы 3 года, и он оттуда выйдет в белой одежде и еще компенсацию потребует", – считает Запольский.