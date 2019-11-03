В Гонконге демонстранты разгромили офис китайского информагентства
10:35, 03 ноября 2019Мир
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Также демонстранты подожгли входы в станции метро, которые часто закрывались службами, чтобы остановить людей.
REUTERS
В Гонконге демонстранты подожгли станции метро и некоторые здания, в частности официальное китайское информационное агентство «Синьхуа».
Так, демонстранты подожгли входы в станции метро, которые часто закрывались службами, чтобы остановить людей, сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.
Также протестующие вытащили две телефонные будки из-под земли, чтобы установить одну из множества горящих баррикад.
REUTERS
Во время протестов также пострадали некоторые магазины и предприятия, в частности торговая сеть американской сети кофеен Starbucks.
Напомним, ранее во время антиправительственных выступлений в Гонконге полиция применила против митингующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
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