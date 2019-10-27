В Гонконге против митингующих применили газ, водометы и резиновые пули

Нескольких протестующих задержали.

В воскресенье, 27 октября, во время антиправительственных выступлений в Гонконге полиция применила против митингующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Об этом сообщает агентство новостей dpa, передает Deutsche Welle.

Нескольких участников массовой антиправительственной акции, которые стремились продемонстрировать свою солидарность с мусульманами и журналистами, задержали.

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Отмечается, что на прошлой неделе полиция "случайно" применила водомет против одной из мечетей в Гонконге.

По данным Reuters, несмотря на запрет носить маски и каким-то другим образом закрывать лицо, многие участники акции протеста были в противогазах, масках, черных балаклавах. Нынешня неделя стала 21-й неделей массовых протестов в Гонконге.

Как сообщал УНИАН, власти Гонконга отозвали поправку к закону, которая бы позволила экстрадировать людей из Гонконга на материковый Китай.

Гонконг - особый административный район Китая, один из финансовых центров мира, расположен на острове на юго-востоке страны, бывшая британская колония. После окончания Второй мировой войны Гонконг принадлежал Великобритании, но в 1984 году Лондон обязался передать Гонконг Пекину при условии, что остров сохранит экономическую независимость и капиталистический уклад. В 1997 году Китай получил суверенитет над Гонконгом, с тех пор они существуют по формуле «одна страна — две системы».