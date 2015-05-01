МИД РФ отрицает исходящую от "Русских мотоциклистов" угрозу

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с отказом мотоциклистам во въезде.

"После длительной процедуры выяснения личности, проверки подлинности документов и виз российским гражданам было заявлено о невозможности пересечения немецкой границы со ссылкой на исходящую от них угрозу общественной безопасности и предписано вернуться в Россию ближайшим авиарейсом", - сообшил МИД РФ.

Читайте такжеЕврокомиссия: отказ во въезде «Ночным волкам» — внутреннее дело ПольшиВ этой связи Посольство России в Германии направило в МИД ФРГ ноту протеста.

"Расцениваем данное решение германских властей как необоснованное, дискриминационное и политически мотивированное, направленное на срыв и дискредитацию инициированного организацией «Русские мотоциклисты» мотопробега «Дороги Победы», приуроченного к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй мировой войны в Европе", - заявили российские дипломаты.

Ранее российские так называемые байкеры из клуба "Ночные волки" заявили о намерении провести "мотопробег" "На Берлин" к годовщине Победы над нацизмом. "Волки" известны поддержкой аннексии Крыма и агрессии России против соседних государств.

Чехия и Польща отказались пропускать пробег на свою территорию.