Politico: Эстония сближается с Россией, оглядываясь на Украину

В Таллинне стали мягче относиться к распространению русского языка из-за желания интегрировать в общество русскоязычное меньшинство.

Опыт пересечения границы между Украиной и Россией, охваченной паранойей, был кошмарным. Поэтому путешествие из Москвы в Таллинн в начале прошлого сентября тоже обещало быть жестким.

Эстония - страна НАТО, в которой на постоянной основе теперь базируется тысяча солдат союзников для сдерживания потенциальной агрессии России.

"Я нарисовал в воображении мрачную картинку с танками, заборами под напряжением и вооруженными до зубов пограничниками, от которых так и веет подозрениями. Это было нечто вроде КПП "Чарли" из самых темных дней Холодной войны", - пишет журналист Виджаи Махешвари на страницах Politico.

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Однако, южная граница Эстонии неподалеку от российского города Псков оказалась менее напряженной, чем ожидал американский журналист. На месте виднелись лишь несколько алюминиевых щитов, которые разделяли прекрасную долину, усеянную березами и елями. Однако, будучи гражданином США за рулем автомобиля с эстонской регистрацией и многочисленными штампами Украины в паспорте, автор неизбежно вызвал подозрение у российских пограничников. В специальной комнате его допросил молодой офицер, который казался "клоном" того, который проводил аналогичную процедуру на российско-украинской границе год назад. Его интересовало, что американец делал в Украине. Признание в том, что журналист просто писал репортажи в Киеве, российского пограничника не успокоили.

"Я понимал его подозрения: Украина, Эстония и США сейчас враги России. Я запросто мог быть шпионом, провокатором или одним и другим. К счастью, действующая российская аккредитация для прессы от Министерства иностранных дел в Москве заставила его выпустить меня из России без проблем", - пишет журналист.

"Будьте осторожны с эстонцами. Они жесткие ко всем, кто приезжает из России", - дал совет российский пограничник.

Эстонцы действительно вели себя сурово и неприветливо, ища сигареты и водку в автомобиле автора. Но американский паспорт убедил их, что угрозы, скорее всего, нет. Автор пишет, что последний раз был в Эстонии 5 лет назад. И в те времена русский язык не одобряли в стране, как сегодня в Украине.

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Хотя треть от 1,5 эстонцев говорят на русском. Поэтому было удивительно увидеть, как расслабленно и свободно все разговаривали на русском языке на автозаправке. Такая же ситуация была и в Таллинне. В отеле светловолосая эстонка на рецепции свободно разговаривала на русском языке с гостями из Санкт-Петербурга. А меню в кафе были написаны на русском и эстонском языках.

Даже эстонские друзья автора с упоением обсуждали новую открытость к русскоязычным эстонцам и русскому языку.

"Я недавно закончил снимать русскоязычный сериал на востоке Эстонии. Думаю, это будет хит на эстонском телевидении", - сказал телепродюсер Кен Саан.

Он признал, что эстонцы сейчас гораздо лояльнее к русскому языку, чем раньше, так же как и к гражданам, которые пользуются им.

"Эстонцы теперь даже ездят в Нарву (город на российской границе, где большинство населения - этнические русские) на культурные выходные", - рассказал телепродюсер.

Он говорил о Vaba Laba - новый театральный центр в городе, который недавно открылся на заброшенном заводе советских времен. И не только эстонские хипстеры едут в наиболее русифицированный город своей страны. Автор напоминает, как президент Керсти Кальюлайд перенесла свой офис на несколько недель сюда, чтобы продемонстрировать лояльность страны к проблемному городу. Президент Эстонии также столкнулась с критикой из-за ее встречи с Владимиром Путиным в Москве прошлой весной. Она стала первым балтийским лидером, который провел такую встречу после российской аннексии Крыма в 2014 году. Она отвергла все недовольные комментарии в свой адрес, провозгласив в Москве, что "соседи должны разговаривать, даже если у них есть определенные расхождения во взглядах".

С многих точек зрения Эстония кажется телесериалом про альтернативную историю, где надежды президента Франции Эммануэля Макрона на перезагрузку отношений с Россией уже сбылись. Даже мэр Таллинна Михаил Колварт - этнический русский, который не говорит на эстонском языке. Украина запретила большинство российских телеканалов и СМИ. Но в Эстонии нет таких ограничений. Наоборот, процветает русскоязычное издательское дело.

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"Все из-за распространенных страхов перед мусульманскими иммигрантами. Эстонцы смотрят на русских и думают, что они не такие уж и разные. Оба народы белые и христиане", - сказал журналисту неназванный американец, который живет в Эстонии.

Автор пишет, что это вполне вероятно, поскольку националистическая "Консервативная народная партия", настроенная против иммиграции, в прошлом году вошла в состав правительства. Таллинн принял только 200 беженцев с Ближнего Востока по квоте ЕС. Общественность настроена против дальнейшего притока иностранцев.

Но реальная причина для нового потепления между теми, кто говорит на эстонском и русском языках, - это война на Востоке Украины. Эстонцы понимают, что если они не интегрируют русскоязычных граждан в общество, их недовольство может превратить их в пятую колонну, которая даст Кремлю оправдание для атаки.

"Война в Украине стала звонком для пробуждения", - сказала директор Института иностранных дел Центра обороны и безопасности Эстонии Кристи Райк.

Она добавила, что кровопролитие в Украине заставило эстонцев сосредоточиться на проблеме лояльности русскоязычного населения.

"Чувствуют ли они себя здесь, как дома? Лояльны ли они к Эстонскому государству?" - задала вопрос Райк.

В то время, как соседняя Литва раздает брошюры с инструкцией о том, что делать в случае вооруженной атаки России, эстонцы даже не говорят о таком сценарии. Когда-то Эстония была наиболее жесткой страной в Балтии в отношении к России. А теперь она стала "голубем мира" в регионе.

Польша недавно договорилась с президентом США Дональдом Трампом о размещении дополнительной тысячи американских солдат для укрепления контингента НАТО на польской территории. Но Варшава теперь кажется исключением из тенденции в регионе. Соседняя Венгрия, а также Чехия уже много лет заигрывают с Россией Путина. Даже Украина, на территории которой Москва ведет войну, движется в сторону диалога при новом президенте Владимире Зеленском. Обе стороны теперь сигнализируют о готовности принять инициативу Макрона относительно попытки провести мирные переговоры в Париже в ближайшее время, чтобы вернуть к жизни Минские соглашения.

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Эстония в прошлом году отпраздновала столетие основания своей республики. Она, похоже, чувствует себя достаточно уверенно в своей государственности, чтобы принять русскоязычное население и начать диалог с Москвой. Макрон считает, что если Европа не сможет "найти общий язык с Россией", то останется полем битвы между Москвой и Вашингтоном. Эти его слова резонируют с настроениями многих в Эстонии.

В значительной мере следующие шаги Путина станут определяющими в вопросе, примут ли такую позицию другие восточноевропейские страны. Действительно ли Россия готова вывести свои войска с Востока Украины и согласиться на мир, чтобы ее могли вернуть в G8? Учитывая рост непопулярности Путина дома и все больше ослабление российской экономики под давлением санкций, вероятно, что у российского президента просто нет выбора.