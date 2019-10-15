Мятежная Каталония: в Барселоне разблокировали аэропорт (видео)

Работа аэропорта была заблокирована в знак протеста против приговоров каталонским лидерам.

В Барселоне разблокировали аэропорт. Накануне активисты заблокировали работу аэропорта в знак протеста против приговоров каталонским лидерам, после чего сразу отменили и перенесли более сотни рейсов.

Читайте такжеВ Барселоне произошли столкновения между сторонниками независимости Каталонии и правоохранителямиОб этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас работа аэропорта восстановлена. Неподалеку работают отряды полиции. Вчера стражам порядка приходилось применять дубинки и слезоточивый газ, чтобы утихомирить разъяренную толпу, которая ворвалась внутрь аэропорта.

Как ранее сообщал УНИАН, в столкновениях с полицией пострадали более 50 человек. Массовые беспорядки в регионе Каталония начались после того, как Верховный Суд Испании подписал тюремные приговоры 12 каталонским лидерам. За незаконный референдум за независимость 2017 году их арестовали от 9 до 13 лет.