Из-за столкновений в аэропорту Барселоны пострадали 56 человек, часть рейсов отменена (фото)

Митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, которых накануне приговорили к различным срокам заключения за проведение референдума о независимости.

В аэропорту Барселоны «Эль-Прат» произошли столкновения между полицией и протестующими, которые поддерживают независимость Каталонии.

По меньшей мере 56 человек обратились за помощью к медикам из-за травм, полученных во время стычек, сообщает Громадське со ссылкой на El Pais.

Большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Десяти пострадавшим понадобилась госпитализация.

Известно, что около 8 тыс митингующих сидели перед выходами к первому терминалу. Они перекрыли доступ к аэропорту и нарушили его работу.

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Митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, которых накануне приговорили к различным наказаниям за проведение референдума о независимости.

Некоторые экипажи не смогли прибыть на рабочую смену. Авиакомпания Vueling отменила сто рейсов, запланированных на 14 октября, и еще часть, которые должны были вылететь 15 октября. Iberia и Air Europa также были вынуждены отменить часть рейсов.

В связи с обострением ситуации в Барселоне МИД Украины рекомендует гражданам избегать массовых скоплений людей и учитывать возможные задержки рейсов.

Напомним, в понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения - 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориоль Жункерас – за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.