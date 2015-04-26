В Казахстане начались досрочные выборы президента

Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись в большинстве регионов страны в воскресенье в 07.00 по местному времени, сообщает РИА Новости.

Завершится голосование в 20.00. В четырех западных регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

Нынешние президентские выборы в Казахстане — пятые по счету. В них участвуют три кандидата. Основным претендентом выступает действующий глава государства Нурсултан Назарбаев, руководящий страной с 1989 года, сначала в должности первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, затем в должности президента. Кандидатами также зарегистрированы секретарь КЦ Коммунистической народной партии Тургун Сыздыков и председатель федерации профсоюзов Абельгази Кусаинов.

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Решение о досрочных выборах было принято после обращений общественных организаций и граждан с просьбой провести выборы главы государства в 2015 году, учитывая сложную экономическую ситуацию в мире и чтобы они не совпадали с парламентскими выборами, запланированными на 2016 год.

Предыдущие президентские выборы — 3 апреля 2011 года — также были досрочными. Назарбаев набрал 95,55% голосов.

Согласно конституции, кандидатом на пост главы Казахстана может стать гражданин страны по рождению не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в Казахстане последние 15 лет.