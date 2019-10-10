Турция пригрозила ЕС открыть границы для беженцев после критики операции в Сирии

Эрдоган при этом отметил, что направленное на борьбу с курдами вторжение поможет восстановить территориальную целостность Сирии, демографическую структуру региона и вернуть сирийцев в их дома.

Европа и арабские страны недостаточно честны сами с собой, когда критикуют турецкую операцию в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами своей Партии справедливости и развития, передает Reuters.

По его словам, власти Египта не имеют право выражать недовольство, поскольку «убили демократию в собственной стране». Глава государства считает, что Саудовской Аравии тоже стоит посмотреть в зеркало, когда она критикует другие страны. «Кто довел Йемен до нынешнего состояния?» — отметил Эрдоган.

Президент также пригрозил открыть путь в Европу для сирийских беженцев, если страны региона продолжат называть оккупацией начатую в Сирии операцию. «Мы откроем двери и отправим 3,6 миллиона беженцев в вашу сторону», — заявил он.

Эрдоган при этом отметил, что направленное на борьбу с курдами вторжение поможет восстановить территориальную целостность Сирии, демографическую структуру региона и вернуть сирийцев в их дома.

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Как известно, вчера Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, где проживают курды.

Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, которую удерживают курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли по меньшей мере 15 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать "безопасную зону", а его цель - "курдские боевики" и члены группировки "Исламское государство" на севере Сирии.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы, как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой "Исламское государство", назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии "ударом в спину".