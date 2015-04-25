В Пакистане убили известную правозащитницу

Известная борец за права человека и гражданский активист Сабин Махмуд застрелена в пакистанском городе Карачи. Также два ранения получила ее мать, на данный момент она находится в госпитале и ее жизни ничего не угрожает.

В активистку стреляли с близкого расстояния, убийца произвел четыре выстрела, сообщает ZN.UA со ссылкой на Al Jazeera.

Убийство произошло в скором времени после того, как Махмуд организовала мероприятие "пропавших жителей" Белуджистана. По данным организации убитой пакистанской правозащитницы, в стране с 2005 года похищены около 2800 людей, тела многих из них находят годы спустя.

Помимо похищения людей, в Пакистане нередко происходят теракты. Так, в январе текущего года в стране 60 человек погибли в результате взрыва смертника.