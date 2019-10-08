Washington Post: Белый дом экспортирует собственную коррупцию в Украине

Американский министр энергетики, очевидно, пытался отблагодарить республиканским донорам за счет Киева.

Недавно стало известно, что министр энергетики США Рик Пэрри покинет свой пост в администрации Дональда Трампа до конца года. Много людей отреагировали на эти новости в духе: «О, точно, Рик Перри, мы и забыли о нем». Перри смог избежать участи многих членов администрации, которые потеряли свои должности из-за позорной коррумпированности или из-за конфликта с президентом.

Но это не означает, что министр энергетики США не был занят, — пишет Washington Post. И, как свидетельствует разоблачение Associated Press, Перри был очень активен именно в Украине.

Это очень сложная история с участием ряда различных лиц включительно с личным адвокатом президента Руди Джулиани. Наиболее известная ее часть в том, что Перри якобы уговаривал украинское правительство уволить членов совета государственной компании «Нафтогаз» и назначить в ее состав американцев, которые сделали большие пожертвования Республиканской партии. Это был очевидный эпизод продвижения интересов крупных доноров республиканцев, которые по странному стечению обстоятельств оказались еще и клиентами Джулиани.

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«Прочитайте это еще раз. А потом вспомните, что республиканская позиция сейчас в том, что на Украину давили, потому что президент Трамп и его администрация самоотверженно борются с коррупцией», - говорится в статье.

Если очень коротко, вот что именно произошло. У Джулиани есть два клиента: Лев Парнас и Игорь Фруман. Это предприниматели из сферы недвижимости из Флориды, которые имеют советское происхождение. Они партнеры с нефтяным магнатом по имени Гарри Сарджинт III. Троица пытается получить соглашение на импорт сжиженного газа в Украину. Они вложили сотни тысяч долларов в республиканцев. А пока Джулиани бегал вокруг Украины, пытаясь запустить расследование против Джо Байдена и его сына, троица предпринимателей пыталась добиться увольнения руководителя «Нафтогаза», чтобы поставить на его место более дружественную к ним замену. А потом должна была появиться выгодная сделка на поставку газа в Украину.

AP писало, что Сарджинт говорил руководителю украинской компании, что он «постоянно встречается с Трампом в Мар-а-Лаго и что план продаж газа имеет полную поддержку президента». В это же время, Парнас всем рассказывал о том, что посла США в Украине Мари Йованович вот-вот уволят, потому что она не была достаточно дружественной к бизнес-интересам. Через несколько месяцев после того Трамп действительно отозвал Йованович из Киева.

«Посла в Украине заменили. Я сыграл роль в этом», - хвастался Джулиани.

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И тут на сцену выходит Перри со своим визитом в Украину. Вторая встреча в Киеве во время этой поездки проходила с украинскими чиновниками и людьми из энергетического сектора. Там Перри дал четко понять, что администрация Трампа хочет, чтобы весь наблюдательный совет «Нафтогаза» был изменен. Об этом рассказал источник, принимавший участие во встрече. Перри передал президенту Украины Владимиру Зеленскому список желаемых советников. Много кто говорил о том, что американский министр хотел, чтобы американский бизнесмен украинского происхождения Майкл Блейзер стал членом нового наблюдательного совета. Также в списке был Роберт Бенш. Это еще один предприниматель из Техаса, который часто работает в Украине.

Блейзер – большой донор Республиканской партии. Поэтому получается, что ситуация следующая. Определенные клиенты Джулиани хотят изменить руководство украинской государственной энергетической компании, чтобы им было легче зарабатывать деньги. И министр энергетики США пытается добиться увольнения наблюдательного совета этой компании, чтобы наполнить его своими людьми. Разумеется, все это продвижение собственных финансовых интересов.

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Стоит заметить, что в Министерстве энергетики США утверждают, что Перри призывал Украину стать более привлекательной средой для американского бизнеса. А это обычное дело для американских чиновников. Но принуждение иностранного правительства, зависимого в данный момент от поддержки США, нанять на работу своих доноров – это нечто совсем другое. И когда Пэрри покинет свой пост, он точно получит много мест в советах директоров десятка энергетических компаний, благодарных за его услуги во времена работы в правительстве.

«Естественный вывод из этой истории заключается в том, что администрация Трампа чрезвычайно коррумпирована, хоть это и не такая уж новость. Но мы также должны подумать и про Украину с ее правительством. Они пытаются сдержать Россию, враждебного и более сильного соседа. В то же время страна, на которую они возлагают надежды в защите, пытается подорвать их. Мы вышлем вам ракеты, если вы проведете расследование против политического оппонента Трампа. Мы поддержим вас, если вы посадите нескольких наших ребят в совет газовой компании», - пишет издание.

Другими словами, Украина, которая долгое время страдала от коррупции, теперь пытается что-то с этим поделать. А приходит американское правительство и делает требования, которые сделают ее еще более коррумпированной, если она будет помогать Трампу и республиканцам. Это жестокая и трагическая ирония.