Министр энергетики США признал, что просил Трампа позвонить Зеленскому

Но он просил американского президента поговорить с украинским лидером об энергетике и экономике, а не о Байдене.

Министр энергетики США Рик Перри сегодня признал, что он «абсолютно точно» просил президента Дональда Трампа позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. И он делал это «много раз». Однако, просьба была поговорить с президентом Украины об энергетике, а не о Джо Байдене или его сына.

Как пишет CNN, во время пресс-конференции в Вильнюсе Перри сказал, что он действительно говорил Трампу о том, что обсуждение энергетических вопросов хорошо послужит интересам обеих стран. Его слова прозвучали на фоне сообщений, что Трамп рассказывал американским депутатам, как Перри призвал его сделать пресловутый звонок украинскому президенту 25 июля. И этот разговор теперь в эпицентре скандала, который привел к началу процедуры импичмента по инициативе демократов в Палате представителей.

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«Это точно, я много раз просил: «Господин президент, мы считаем, что в интересах США и Украины, чтобы вы и президент Украины провели беседу и обсуждение имеющихся возможностей». Поэтому да, это точно», - признал Перри.

Некоторые дипломатические сообщения, которые обнародовал бывший представитель США в Украине Курт Волкер, свидетельствуют, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани работал над организацией телефонного разговора с Зеленским. Сообщения также свидетельствуют, что несколько других дипломатов США включительно с Волкером тоже работали в этом направлении. Американское Министерство энергетики подтвердило, что Перри «поддерживал и поощрял» Трампа провести беседу с Зеленским, но на тему энергетики и экономики. Правда, эти темы не поднимались во время телефонного разговора 25 июля.