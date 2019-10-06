Трамп заявил, что созвонился с Зеленским лишь по просьбе министра энергетики - СМИ

По словам президента США, он сначала даже не хотел звонить новому украинскому президенту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским только по просьбе министра энергетики США Рика Перри.

Как сообщает Axios, ссылаясь на три источника, такое заявление президент сделал на конференции с республиканцами-членами Палаты представителей.

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«Мало кто знает это, но я даже не хотел делать звонок. Единственная причина того, что я позвонил - потому что Рик попросил меня. Что-то относительно завода СПГ (сжиженный природный газ - ред.) », - приводит слова Трампа один из источников. Другие источники это подтвердили.

Отмечается, что согласно стенограмме разговора, Зеленский говорил с Трампом о приобретении американского топлива и сотрудничестве в сфере энергетической независимости, однако никто не упоминал СПГ или Рика Перри.

Пресс-секретарь Перри заявила журналистам, что министр "полностью поддержал и призвал Трампа поговорить с новым президентом Украины, чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности и экономического развития".

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

26 сентября в США обнародовали рассекреченную жалобу разведчика о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. 30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.