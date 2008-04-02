Тимошенко: мы все надеемся, что решение в Бухаресте будет положительным

Отказ Украины от присоединения к Плану действий относительно членства в НАТО приведет к самоизоляции страны.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Очень много абсолютно беспочвенной политической суеты и истерии происходит вокруг того, что Украина может присоединиться к ПДЧ. Я хочу всем, кто устраивает такие истерии, сказать: присоединение Украины к ПДЧ - это не вступление страны в НАТО. Это форма усиленного сотрудничества, которую сегодня имеют многие страны в мире», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, в дискуссиях вокруг присоединения Украины к ПДЧ необходимо обращать внимание на эффективность этого шага. «Если Украина будет самоизолироваться от такого сотрудничества, то Украина останется за пределами мировых процессов», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня в ходе встречи с Президентом США Джорджем БУШЕМ обсуждались шаги для того, чтобы Украина получила возможность выполнять ПДЧ. «Мы все сегодня надеемся на то, что решение в Бухаресте будет позитивным. Но для того, чтобы Украина приняла решение о вступлении в НАТО, это, очевидно, будет проведен всеукраинский референдум, и политики будут действовать в полной гармонии с обществом», - отметила она.

«Все, кто сегодня на этой теме акцентирует, не до конца понимают процессы, которые сейчас происходят. Украина больше не будет оставаться на обочине геополитических процессов. Украина больше не будет формировать свою политику как сателлит отдельных государств», - подчеркнула премьер-министр Украины.