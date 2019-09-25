Washington Post: Встречу Зеленского с Трампом откладывали из-за адвоката президента США

Джулиани полностью отобрал у Госдепартамента всю работу над отношениями с Киевом, шокировав американский Совет по национальной безопасности.

Попытка президента Дональда Трампа надавить на лидера Украины состоялась после многих месяцев битвы внутри американской администрации. В ходе нее происходило столкновение между чиновниками по вопросам национальной безопасности США и могучими лоялистами включительно с личным адвокатом президента Рудольфом Джулиани. Оба лагеря хотели контролировать отношения Вашингтона с Киевом.

Об этом Washington Post рассказали нынешние и бывшие чиновники США. Череда событий, которая началась в начале этого года, включает неожиданное увольнение американского посла в Украине, обход главных членов Национального совета безопасности и замораживание сотен миллионов долларов помощи, которыми руководит Пентагон и Госдепартамент. Ключевые чиновники всех этих ведомств США пытались понять поведение Джулиани, о котором писали СМИ.

Несколько чиновников рассказали изданию о напряженных встречах команды по национальной безопасности в Белом доме, на которых обсуждали тему Украины. Это происходило перед пресловутым звонком Трампа в Киев 25 июля, который заставил некоторых участников бояться, что американский президент и его окружение готовы использовать отношения США с новым лидером Украины ради своих политических интересов.

Читайте такжеВ США объявили о начале процедуры импичмента Трампа (видео)

На фоне обострения этого страха некоторые чиновники начали закулисную работу, чтобы помешать телефонным разговорам или встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они боялись, что американский лидер использует эти разговоры для того, чтобы надавить на Киев, требуя информацию о потенциальном сопернике на выборах в 2020 году Джо Байдене и его сыне Хантере.

«Большое количество людей пытались сорвать эту встречу по той причине, что она не была бы посвящена отношениям США с Украиной», - сказал изданию бывший американский чиновник.

В Белом доме отрицали это, подчеркивая, что на встречах Совета национальной безопасности США не поднимались такие беспокойства. А Трамп был сосредоточен на том, чтобы подтолкнуть Украину к искоренению коррупции. Пресс-секретарь Белого дома не ответил на запросы журналистов прокоментировать ситуацию. Однако, на этой неделе Трамп сам признал, что сделал то, чего некоторые его советники боялись. Он использовал звонки Зеленскому для того, чтобы поднять вопрос Байдена. А волна страха в Вашингтоне привела к тому, что тайный разоблачитель запустил череду событий, которые теперь включают рассмотрение импичмента президента США в Палате представителей. Сообщение разоблачителя сосредоточено на телефонном разговоре Трампа с Зеленским. Чиновники, проинформированные с содержанием сообщения, говорят, что в нем также говорится и о других событиях, связанные с президентом США. В частности, речь идет о попытках Джулиани «всунуть» себя в американо-украинские отношения.

Читайте такжеГосдеп США отказался публиковать содержание разговора Трампа и Зеленского

Ближайшие советники Трампа включительно с главой администрации в Белом доме Миком Малвейни, которому президент приказал заморозить военную помощь Украине, все чаще становятся теми, кого пытаются обвинить во вспышке скандала. Малвейни действительно призывал сократить помощь другим странам в целом. Но, как говорят источники издания, он никогда не принимал участия во встречах с Джулиани и Трампом. Впрочем, есть один человек в администрации, который напрямую связан с почти каждым этапом путаницы вокруг Украины. И это Рудольф Джулиани.

«Руди – это он все заварил. Это кошмарное шоу, в котором мы оказались, началось из-за того, что он всунул себя в процесс», - сказал изданию американский чиновник.

Бывший мэр Нью-Йорка, похоже, считал Зеленского, который стал президентом Украины в апреле, потенциальным союзником на двух политических фронтах. Первый из них – это возмездие тем, кого Джулиани считал виновным в разоблачении коррупционной украинской деятельности бывшего председателя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Второй – это поиски политического оружия против Байдена.

Чиновники рассказали Washington Post, что после оглашения выводов специального прокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в выборы 2016 года, Джулиани быстро обратил внимание на Украину. Он начал добиваться смены персонала в американском посольстве в Киеве и параллельно искать возможности встретиться с окружением Зеленского. У адвоката Трампа были также свои эмиссары в Украине, которые встречались с чиновниками, организовывали встречи для него и присылали информацию, которую он мог распространять в США. Посол Мари Йованович стала главной целью Джулиани.

Читайте такжеСМИ США об импичменте Трампа: Наконец-то началось, но Украина притихла

Йованович, будучи ветераном дипломатического корпуса Госдепартамента, прибыла в Украину в качестве посла в конце работы администрации Барака Обамы. Ее работа началась более чем через два года после того, как протесты на Майдане свергли пророссийское правительство в Киеве. Службы национальной безопасности США уважали ее за усилия подтолкнуть Украину к борьбе с коррупцией. Но Джулиани набросился на нее с обвинениями в том, что она сыграла роль в разоблачении украинских дел Манафорта, которое якобы тайно организовал миллиардер Джордж Сорос.

«Она должна быть под следствием как участник сговора», - говорил Джулиани в недавнем интервью для Washington Post, отмечая, что экс-посол США в Украине «теперь работает на Сороса».

На самом деле Йованович до сих пор работает в Госдепартаменте и занимает должность научного сотрудника Джорджтаунского университета.

Джулиани также заявил, что весь Госдепартамент – это проблема. А неназванный чиновник США рассказал изданию, что адвокат регулярно отчитывался Трампу о своей работе в Украине.

«Госдепартамент – это бюрократия, которую нужно изменить», - сказал Джулиани в интервью Washington Post.

Читайте такжеWashington Post: Скандал вокруг Украины может стать худшим для Трампа

В марте сын президента Дональд Трамп-младший присоединился к кампании против посла в Киеве, призвав устранить ее, потому что она была назначена Обамой. Поэтому после трехлетней работы Йованович пришлось вернуться в Вашингтон. Это разозлило многих влиятельных чиновников в Госдепартаменте и Белом доме. Через считанные дни после ее отзыва Джулиани решил взять на себя всю дипломатическую работу, объявив о намерении отправиться в Украину, чтобы подтолкнуть страну к началу расследования, которое «будет очень полезным для моего клиента и правительства». В конце концов, он отменил свой визит в Киев. Но впоследствии Джулиани встретился с несколькими соратниками Зеленского в Мадриде, поднимая вопрос о том, чтобы Украина помогла разобраться с Байденом.

19 мая в интервью Fox News Трамп повторял безосновательные обвинения в адрес бывшего вице-президента США, что он якобы заставил Киев закрыть дело против компании, в которой работал его сын. Обвинения не были ничем подтверждены. Хантер Байден действительно работал в компании Burisma в Украине на протяжении пяти лет. И это было сомнительное карьерное решение, учитывая влиятельную работу его отца. Однако, в Украине его никогда не обвиняли ни в каких нарушениях. А давление Джо Байдена на Киев с требованием уволить экс-генпрокурора было связано как раз с отсутствием прогресса в расследовании коррупционных дел, за что украинскую сторону критиковал весь Запад.

Вместе с тем, 25 июля Трамп позвонил Зеленскому и попросил возобновить расследование, а также расширить его, чтобы проверить, не совершил ли Байден нарушений. В Вашингтоне чиновники за пределами окружения Трампа, которых разозлил отзыв Йованович, становились все более встревожены поведением Джулиани.

Читайте такжеFox News: Адвокат Трампа считает, что сын Байдена вывез из Украины «миллионы долларов»

Советник по национальной безопасности Джон Болтон был взбешен такой передачей третьей стороне дипломатических отношений со страной, которая обороняется от агрессии России. Но на то время его отношения с Трампом уже были напряженными. Поэтому ни Болтон, ни его помощники не смогли получить ответы на вопросы о целях Джулиани или его полномочиях. В интервью Washington Post Джулиани сказал, что один из его телефонных разговоров с украинскими чиновниками организовал специальный представитель США в Украине Курт Волкер, который работает на Госдепартамент. Адвокат американского президента заверил, что после разговора рассказал все детали дипломатическому ведомству.

«У нас была такая же видимость, как и у всех. Мы смотрели Джулиани по телевизору», - сказал бывший чиновник изданию.

В киевском посольстве США персонал тоже был лишен информации. Хотя украинская сторона постоянно спрашивала, можно ли считать Джулиани уполномоченным представителем.

«Посольство не знало, что делать с таким злоупотреблениям», - сказал сенатор Крис Мерфи, который в этом месяце побывал в Украине.

В интервью Fox News Джулиани сказал, что Госдепартамент якобы сам попросил его вмешаться в дела Украины. Он также добавил, что начал свою работу в этом направлении в конце 2018 года после визита следователя, имя которого он не назвал. Летом у Совета национальной безопасности США усилилось ощущение существования параллельной, тайной работы. Пентагон и Госдепартамент начали реагировать на сплетни о том, что сотни миллионов долларов военной помощи, а также разведывательная помощь для Украины загадочным образом были заморожены.

Читайте такжеNew York Times: Адвокат Трампа был лоббистом олигарха из Украины

«Не было никаких приказов, никаких формальных распоряжений из Белого дома или любого другого ведомства. В Совете национальной безопасности начали чесать затылки: как такое возможно?» - рассказал изданию американский чиновник на условиях анонимности.

Члены Совета национальной безопасности США включительно с Тимом Моррисом, который заменил Фиону Хилл на должности старшего директора по вопросам Европы и России, начали организовывать встречи, чтобы разобраться, как эти тайные силы влияют на политику в отношении Украины. Но даже после этого четких ответов не было. Чиновникам сказали, что деньги были заблокированы Отделом по вопросам управления и бюджета без каких-либо дополнительных объяснений.

«Это было странно», - сказал собеседник издания.

Бывший чиновник, информированный о деталях встреч, сказал Washington Post, что у их участников стали накапливаться тревожные вопросы о том, что заставило Белый дом заморозить помощь и отложить встречу Трампа с Зеленским, которую обещали украинской стороне. Хоть на обсуждениях в Совете национальной безопасности США об этом и не говорили, члены ведомства начали подозревать, что Трамп «заморозил помощь до тех пор, пока Украина не даст ему что-то на Байдена или Манафорта».

В июле некоторые чиновники в Вашингтоне начали сомневаться в мудрости решения Трампа позвонить Зеленскому. Ведь было решение воздержаться от этого до завершения парламентских выборов в Украине. Однако, помня о влиянии Джулиани, кое-кто стал бояться, что даже если Трампу и провели инструктаж перед звонком в Киев, президент вряд ли удержался от соблазна надавить на Зеленского, чтобы тот дал ему грязь на Байдена.