Эксперт объяснила затягивание с военной помощью от США

Эксперт отбросила гипотезы о том, что разблокировка военной помощи может быть попыткой Вашингтона "откупиться" от поддержки Украины в важных вопросах.

Президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности подпишет законопроект о выделении Украине $250 млн военной помощи, принятый Палатой представителей Конгресса.

"Шансы большие", – заверила эксперт по международным вопросам Анна Шелест, передает «Обозреватель». Она пояснила, что временное "замораживание" помощи было преимущественно связано с внутренними вопросами Соединенных Штатов.

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Эксперт напомнила, что в Конгрессе и Сенате не было проблем с поддержкой Украины.

"Важно понимать, что заявления относительно пересмотра финансирования, которые прозвучали некоторое время назад, не были направлены против Украины", – отметила Шелест.

"Скорее, это было связано с пересмотром расходов бюджета и в целом финансированием подобных программ в США. Трамп постоянно говорит, что не все деньги эффективно используются и некоторые программы помощи нужно пересматривать. Украина в некоторой степени стала "заложником" этой внутренней ситуации", – пояснила она.

По ее словам, Трамп "по бюрократическим причинам" может не успеть подписать законопроект до своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая предварительно анонсировалась на 25 сентября.

Однако, отметила Шелест, в этом есть и положительные стороны.

"Было бы хорошо, чтобы украинский президент (на встречи с Трампом. – Ред.) поднял тему финансовой помощи на сферу безопасности, проговорил ее важность, и заверил, что в Украине эти финансы будут эффективно использоваться", – посоветовала она.

По мнению Шелест, такой разговор помог бы избежать "сюрпризов" в течение следующих 12 месяцев – ведь с октября в США начинается новый финансовый год.

Кроме того, эксперт опровергла гипотезы о том, что разблокировка военной помощи может быть попыткой Вашингтона "откупиться" от поддержки Украины в важных вопросах.

"Я бы не строила подобных теорий... Если мы сравним со средствами, которые Украина получила за все эти годы от США, то $250 млн – это слишком небольшая сумма, чтобы "откупиться" по такому принципиальному вопросу, как будущий статус оккупированных территорий", – констатировала она.